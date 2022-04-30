المراكز الأميركية ترجح مصدر إصابات أطفال بالتهاب الكبد الحاد

2022/04/30 | 11:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت السلطات الصحية الأميركية، الجمعة، بناء على تحاليل لإصابات بالتهاب الكبد الحاد لدى أطفال صغار جدا في الولايات المتحدة، أن يكون فيروس غدي وراء هذه الحالات الغامضة، لكنها مع ذلك لم تجزم بأنه السبب المؤكد.

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