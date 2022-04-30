2022/04/30 | 11:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة التربية، اليوم السبت،

توضيحاً بشأن نظام الإعفاء والحديث عن

إلغاء نظام الكورسات العام المقبل.

وقال وكيل وزارة التربية للشؤون

العلمية، عادل البصيصي، إن "موضوع إلغاء

نظام الكورسات العام المق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من التربية بشأن نظامي الإعفاء والكورسات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من التربية بشأن نظامي الإعفاء والكورسات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).