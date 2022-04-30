الانواء الجوية تتوقع حدوث عواصف ترابية خلال ايام العيد

2022/04/30 | 11:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، حدوث عواصف ترابية وانخفاض في درجات الحرارة خلال ايام عيد الفطر المبارك.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “الحالة الجوية للبلاد لهذا اليوم السبت، في المنطقة الوسطى سيكون صحواً ويتحول خلال الليل الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، أما […]

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