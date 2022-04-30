انتحار شاب غرقا في دجلة بمحافظة ميسان

2022/04/30 | 11:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بانتحار شاب غرقاً في دجلة بمحافظة ميسان.

وقال المصدر ان "الشرطة النهرية تمكنت من العقور على جثة الشاب بنهر دجلة في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان".

وأضاف ان "الشاب اقدم على الانتحار برمي نفسه في نهر دجلة ، قبل يومين ، بسبب مشاكل عائلية، وفق التحقيقات الأولية".

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