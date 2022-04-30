وفد أمني رفيع يصل الى سنجار

2022/04/30 | 11:15 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل وفد امني رفيع، اليوم السبت، الى قضاء سنجار لتفقد القطعات العسكرية وتفقد الوضع الأمني.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عبد الامير يارالله ونائب العمليات المشتركة الفريق اول الركن عبد الامير الشمري وصلوا الى سنجار برفقة معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية وعدد من القادة الامنيين".

وأضاف أن "الزيارة جاءت لتفقد القطعات العسكرية ومتابعة الوضع الامني والاطلاع على الجهد الاستخباراتي".

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