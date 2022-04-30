اورنج كورنرز يوقع مذكرة تفاهم مع المصرف الأهلي العراقي لإطلاق صندوق تمويل (OCIF) في بغداد

2022/04/30 | 11:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

وقعت كابتا، شركة رائدة بتطوير القطاع الخاص، مذكرة تفاهم مع المصرف الأهلي العراقي (NBI) لإطلاق صندوق تمويل اورنج كورنرز (OCIF) في بغداد، وحضر مراسيم التوقيع وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي لمملكة هولندا السيدة ليزي شرينيماخر ، ميشيل رنتنار ، سفير المملكة الهولندية في العراق ، وعصام سماره، مدير التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك الأردن ، وعمر فالح ، مدير الاتصالات والعلاقات العامة في آسياسيل.

وقع مذكرة التفاهم مجاهد ويسي، الرئيس التنفيذي لشركة كابتا، ونهى أبو جابر مديرة المشاريع الخاصة في NBI - مكتب رئيس مجلس الإدارة.

ويمثل التوقيع إطلاق OCIF صندوق تمويل اورنج كورنرز بغداد ، وهو صندوق بقيمة مليون يورو سيتم استخدامه لدعم الشركات التي تدخل برنامج اورنج كورنرز بغداد بمساعدة مالية وتدريب.

وسيتم تنفيذ OCIF بغداد من قبل كابتا مع NBI كونه الشريك المصرفي للبرنامج.



برنامج تمويل صندوق اورنج كورنرز OCIF ممول من قبل وزارة الشؤون الخارجية لمملكة هولندا.

وهنأت الوزير كلاً من كابتا و NBI وأعربت عن دعمها للتعاون.



وأكدت الوزير أن OCIF سوف يبني على نجاح برنامج Orange Corners ويسلط الضوء بشكل أكبر على دعم مملكة هولندا لبناء قطاع خاص قوي في العراق.

دعم رواد الأعمال الشباب

ستقدم كابتا ورش عمل للمهارات وجلسات تدريبية فردية لقرابة 100 من رواد الأعمال المشاركين في برنامج حاضنة الأعمال اورنج كورنرز في بغداد.



بعد الانتهاء من البرنامج الذي يمتد لستة أشهر ، سيتم اختيار المحتضنين لتلقي مساعدة مالية إضافية من OCIF ودعم الأعمال المستمر على مدى السنوات الثلاث المقبلة.



سيتم ذلك بالتعاون الوثيق مع المصرف الاهلي العراقي.

OCIF هو برنامج إضافي لبرنامج اورنج كورنرز.



يهدف إلى تحفيز الابتكار وتحسين فرص الوصول إلى التمويل لرواد الأعمال في إفريقيا والشرق الأوسط.

سوف يعالج الصندوق فجوة حرجة في مشهد ريادة الأعمال العراقي الناشئ حيث ان خيارات التمويل محدودة وتركز في الغالب على الأعمال في مراحل لاحقة.

وعلق مجاهد ويسي ، الرئيس التنفيذي لشركة كابتا، "سيعزز OCIF قدرتنا على دعم الأعمال التجارية في المرحلة المبكرة في العراق ، و تزويدهم بالتمويل والتدريب الذي هم بحاجة إليه ليصبحوا جاهزين للاستثمار".

علق عصام سماره ، ممثل المصرف الأهلي العراقي والمدير المفوض ايمن ابو دهيم ، "نحن سعداء للغاية لدعم هذه المبادرة المهمة لدعم رواد الأعمال والشركات العراقية ، فهي تتماشى مع هدفنا في أن نكون الشريك المصرفي المناسب لجميع الشركات العراقية الناشئة".

سوف يدعم صندوق تمويل اورنج كورنرز OCIF المحتضنون المتخرجين من برنامج حاضنة الأعمال اورنج كورنرز في بغداد ، الذي تديره كابتا بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية في مملكة هولندا.

سيتم تقديم المنح والقروض الميسرة ومجموعة من التدريبات على الاستعداد للاستثمار لأصحاب المشاريع.



سيكون البرنامج متاحًا للفئات الجديدة والسابقة على حد سواء في OC Baghdad.

سيشهد صندوق تمويل اورنج كورنر OCIF أيضًا عدداً من المبادرات التي تشمل ورش عمل وتدريب وأنشطة تركز على النساء ومنح دراسية لدعم بيئة الشركات الناشئة في العراق.



تتماشى مبادرة OCIF بشكل جيد مع هدف كابتا الطويل الأمد المتمثل في تطوير القطاع الخاص في العراق وتعزيز مشهد ريادة الأعمال الصاعد في البلاد.

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