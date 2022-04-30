2022/04/30 | 11:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يرى المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا، أن أي شخص لا يستطيع التعامل مع الجدول الزمني المحموم قد يكون من الأفضل له الجلوس تحت شجرة جوز الهند في جزر المالديف.تأتي تصريحات جوارديولا ردًا على شكوى ليفربول بقيادة يورجن كلوب بسبب عدم موافقة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على تغيير موعد مباراة الغد […]

ظهرت المقالة في إشارة إلى كلوب..



جوارديولا: من يعترض على المباريات عليه التوجه إلى المالديف أولاً على ايرث نيوز.

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