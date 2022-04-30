دبلوماسي أمريكي سابق يعلق على خروج قناة مكملين المصرية المعارضة من تركيا ولأي دولة يمكن أن تنقل مقرها

2022/04/30 | 11:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطرق ألبيرتو ميغيل فيرنانديز، الدبلوماسي الأمريكي السابق إلى إعلان قناة مكملين المصرية المعارضة الخروج من تركيا وسط تفاعل واسع بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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