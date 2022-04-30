مونديال قطر يتلقى 23 مليون طلب شراء لتذاكر المباريات.. دولة عربية بين أعلى الدول مشاركة

2022/04/30 | 11:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تلقيه أكثر من 23.5 مليون طلب شراء لتذاكر نهائيات كأس العالم في قطر نهاية العام 2022، مشيراً إلى أن ذلك يعد إقبالاً كبيراً من مختلف أنحاء العالم.وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي، إن أكثر الدول المتقدمة بالطلبات كانت الأرجنتين والبرازيل وإنجلترا وفرنسا والمكسيك والمملكة العربية السعودية والولايات […]

ظهرت المقالة مونديال قطر يتلقى 23 مليون طلب شراء لتذاكر المباريات..



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