2022/04/30 | 11:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني عبد المجيد السويلم، السبت ، عدم قيام الدول العربية والخليجية بدورها ووقوفها موقف المتفرج ازاء الغطرسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، مشيرا الى أنها تتلقى رشى من “إسرائيل” لغرض السكوت.وقال السويلم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التطبيع العربي الخليجي مع الكيان الاسرائيلي يمر دون استحياء أو خجل ولا أحد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي فلسطيني: دول عربية وخليجية تتلقى رشى من اسرائيل للسكوت) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي فلسطيني: دول عربية وخليجية تتلقى رشى من اسرائيل للسكوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).