2022/04/30 | 11:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت صفحة "التقنية من أجل السلام"،

السبت، ما تم تداوله بشأن احتفال شركة

اسيا سيل للاتصالات بعيد تأسيسها وفرص

الحصول على هدايا.

وذكرت الصفحة في تدوينه تابعتها وكالة

نون الخبرية، "يتم تداول رسالة عبر

ت

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