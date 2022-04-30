التهاب الكبد الغامض.. انتبهوا لهذه الأعراض

2022/04/30 | 11:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما يزال عدد الأطفال الذين يصابون بمرض

التهاب الكبد الغامض يرتفع يوما بعد

يوم، في وقت كشف فيه خبراء الأعراض

الرئيسية، التي يجب على الآباء

الانتباه إليها.

وحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية،

فإن الم

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