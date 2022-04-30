موقع اميركي ينعى بحيرة ساوه: لا شيء هناك سوى الجفاف

2022/04/30 | 11:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر موقع قناة الأحوال المناخية الاميركي المتخصص بأخبار المناخ، صورا عدة بينها لقطات جوية، تظهر كيف أن بحيرة ساوه العراقية قد تلاشت تماما.

وذكرت الموقع أن البحيرة الواقعة في محافظة المثنى، اختفت، بسبب الجفاف الناجم عن التغير المناخي ونشاطات سحب المياه الجوفية من أجل أغراض الزراعة والصناعة.

ولفت التقرير إلى أن ساوه كانت فيما مضى موطنا لما لا يقل عن 31 نوعا من الطيور كما كانت مركزا للصيد والاستجمام، ولكن لم يتبق منها الآن سوى التربة الجافة المتشققة.

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