مقتل القيادي بالحزب الشيوعي عزيز الخفاجي اثر مشاجرة بالشطرة

2022/04/30 | 11:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شرطة ذي قار مقتل القيادي في الحزب الشيوعي عزيز الخفاجي اثر مشاجرة بالأيدي بقضاء الشطرة.

وذكر قيادة الشرطة ، ان مشاجرة عائلية أدت الى استخدام الأيدي والاسلحة البيضاء وقعت قرب احد المطاعم نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين وادت الى مقتل الخفاجي واصابة ابنه بجروح .

الى ذلك اعلن قائد عمليات سومر القبض على 7 اشخاص جراء مشاركتهم بالمشاجرة.

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