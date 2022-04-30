القائد العام وجه بالقبض على مرتكبي جريمة قتل مواطن في بابل

2022/04/30 | 11:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ،مصطفى الكاظمي، بإلقاء القبض على مرتكبي جريمة قتل مواطن في محافظة بابل.

وذكرت خلية الإعلام الأمني أن القائد العام للقوات المسلحة تابع باهتمام كبير حادثة مقتل مواطن في ناحية الابراهيمية بمحافظة بابل جراء مشاجرة حصلت في الناحية، ووجه بإلقاء القبض على مرتكبي هذه الجريمة، مشيرة الى اعتقال اثنين من المتهمين بالحادث.

وأضافت، أن “الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بهذا الحادث وايداعهما التوقيف حسب قرار قاضي التحقيق، كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية لينالا جزاءهما العادل وفق القانون”.

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