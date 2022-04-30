كيم جونغ أون يهدد باللجوء إلى السلاح النووي

2022/04/30 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

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هدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مرة أخرى من أن بلاده قد تستخدم أسلحة نووية "بشكل استباقي" لمواجهة قوات معادية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، فقد قال الزعيم الكوري الشمالي إنه "للمحافظة على التفوق المطلق" للقوات المسلحة الكورية الشمالية، يجب أن تكون بيونغيانغقادرة على "احتواء وتطويق كل المحاولات الخطيرة والتهديدات بشكل استباقي..



عند الضرورة"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأكد كيم جونغ أون أنه على كوريا الشمالية أن تواصل تطوير ترسانتها لتمتلك "قوة عسكرية ساحقة لا يمكن لأي قوة في العالم أن تستفزها"، مشددا على أن ذلك هو "طوق النجاة الذي يضمن أمن بلدنا"، كما نقلت الوكالة الفرنسية.

وكان كيم جونغ أون قال، خلال عرض عسكري كبير في 25 أبريل، إنه قد يلجأ إلى الأسلحة النووية إذا تعرضت "المصالح الأساسية" لكوريا الشمالية لأي تهديد.

وكرر الزعيم الكوري الشمالي هذه التصريحات خلال اجتماع مع كبار الضباط، الذين أثني على عملهم خلال هذا العرض العسكري الذي تم تنظيمه بمناسبة الذكرى التسعين للجيش الثوري الشعبي الكوري، حيث عرضت بهذه المناسبة أقوى صواريخ باليستية عابرة للقارات، بما فيها الصاروخ العملاق "هواسونغ-17".

يشار إلى أنه على الرغم من العقوبات الدولية القاسية، تواصل بيونغيانغ تحديث جيشها، كما تواصل التجارب الصاروخية، حيث أجرت، منذ بداية العام، أكثر من 10 تجارب إطلاق صواريخ، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات بعيد المدى للمرة الأولى منذ 2017.

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