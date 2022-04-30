الفتح مخاطباٌ الكتلة الصدرية: من لا يستطيع تشكيل الحكومة بمفرده لابد أن يفاوض- عاجل

2022/04/30 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، اليوم السبت، ان الحوارات لابد ان تستمر بين الكتل السياسية، مشيراً إلى أنه لا يوجد انقطاع تام للحوارات مع أطراف التحالف الثلاثي.

وقال الصالحي، في تصريح خص به (بغداد اليوم)، ان "بيان التيار الصدري بشان عدم التوصل إلى اتفاق مع الاطار هو وسيلة للضغط حيث انه لابد من سير العملية السياسية بالتوافق لكي تشكل حكومة تضم كل المكونات في العملية السياسية".

واضاف ان "من يرفض المفاوضات لابد بان يكون قادراً على تشكيل الحكومة بمفرده، وكذلك من لا يستطيع تشكيل الحكومة لابد ان يفاوض".

وتابع، انه "لايوجد انقطاع تام للحوارات بين الإطار التنسيقي مع باقي أطراف التحالف الثلاثي لانه لابد ان تستمر الحوارات بين الكتل السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة".

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