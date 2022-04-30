2022/04/30 | 11:48 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("عصفورين بحجر واحد".. التقرب من طهران من خلال التعهد بالضغط على الصدر وهدف ثاني .. عن زيارة الحلبوسي !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("عصفورين بحجر واحد".. التقرب من طهران من خلال التعهد بالضغط على الصدر وهدف ثاني .. عن زيارة الحلبوسي !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).