شاهد.. نظارات عالية التقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المكفوفين لقراءة أكثر من 60 لغة مختلفة

2022/04/30 | 12:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقد صنعت شركة هولندية مستقبل النظارات.اتخذت شركة هولندية “Envasion” أحدث نسخة من “نظارات غوغل” وأضافت إليها تقنية الذكاء الاصطناعي.وبات الأشخاص الكفيفون الآن، يستخدمون هذه النظارات الجديدة للرؤية.إذن، كيف تستخدم هذه النظارات الجديدة الذكاء الاصطناعي لمساعدة المكفوفين على قراءة أكثر من 60 لغة مختلفة، بينها اللغة العربية؟

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