خبرات متمرسة تعيد الق الكاشي الكربلائي في العتبة الحسينة المقدسة (صور)

2022/04/30 | 12:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من صومعة صغيرة وادوات قليلة وخبرات

كبيرة، تخرج كثير من قطع الكاشي

الكربلائي ليعاد رصفها في جدران واروقة

وقبة العتبة الحسينية المقدسة بمواصفات

عالية تبهر الناظرين بدلا من قطع اخرى

تضررت لاسباب عدة، معم

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