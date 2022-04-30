2022/04/30 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

افاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بانسحاب شركة إكسون موبيل الأميركية المختصة في مجال النفط من العمل في الحقول النفطية بإقليم كوردستان بشكل نهائي.

وقال المصدر ل (بغداد اليوم)، إن "هذه الشركة عملت في ثلاثة رقع نفطية إستكشافية في الإقليم، وهي (بيتواته وعربت وقرة هنجير) ضمن حدود محافظة السليمانية حيث انسحبت منها في عام 2016 بشكل مفاجيء".

وأضاف "هذه الشركة انسحبت ايضا في عام 2017 من حقل (القوش)، ومن ثم انسحبت ایضافي عام 2021 من حقل (بيرمام)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنسحاب شركات نفطية من إقليم كردستان يدق ناقوس الخطر في قطاعه النفطي - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنسحاب شركات نفطية من إقليم كردستان يدق ناقوس الخطر في قطاعه النفطي - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).