الكهرباء: الربط الكهربائي مع تركيا على وشك الاكتمال

2022/04/30 | 12:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، السبت، عن تحقيق مراحل متقدمة لمشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار في إطار خططها لتنويع منافذ التجهيز وزيادة الطاقة الموفرة إلى المواطنين، مع حلول فصل الصيف.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء احمد موسى في تصريح “الربط الكهربائي مع تركيا على وشك الاكتمال، إذ يستلزم إنشاء خطوط (جزرة – موصل، محطة الكسك 400 وجميع تفرعاتها من الخطوط الناقلة، وسيكون الربط فنياً جاهزاً لدخوله للخدمة قريباً”.

وأضاف العبادي، أنه “سيتم نقل 500 ميغاواط الى المحافظات الشمالية”، مبيناً أن “الخط سيجري تفعيله بعد استحصال موافقات الاتحاد الاوروبي بسبب ارتباط شبكة النقل التركية به، حيث تم التنسيق مع الحكومة التركية لإكمال هذا الجانب قريباً”.

وأشار إلى “إكمال جزء كبير من الربط الخليجي من خلال خط الفاو ـ ابو فلوس 1 و2 ومحطة الفاو، إذ يجري حالياً الاتفاق على سعر التعرفة، ويكون التجهيز بواقع 500 ميغاواط بمرحلته الأولى إلى محافظة البصرة”، مبينا أن “المفاوضات والاجتماعات مستمرة حتى الآن مع الجانب الخليجي على سعر التعرفة وكمية الطاقة المدفوعة، وبعد الاتفاق سيصار إلى انشاء خط ناقل بـ (400 كي في) يربط بين (محطة الفاو بمحطة الزور داخل الكويت)”.

ولفت العبادي إلى “توقيع عقد مع شركة (جنرال الكترك) لإنشاء خط (ريشة – قائم) وكذلك محطة القائم التحويلية ضمن الربط الكهربائي مع الأردن، إذ يتم حالياً العمل بالمشروع بفحص مسارات الخطوط ودراسة نقاط الربط وفحص التربة لضمان خلوها من المخلفات العسكرية”.

وتابع ان “الربط مع الأردن سينعش الطاقة المجهزة لأقضية القائم وحديثة وعنه وراوة، والمنطقة الغربية من بغداد”.

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