عبدالكريم اليافي.. الموسوعة الدمشقية - فهد المضحكي

2022/04/30 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فهد_المضحكي أحد المفكربن الذين بحثوا في اللغة العربية وقدموا نتاجات كبيرة في الفلسفة والعلوم في سنته الدراسية الأولى..



وصفه معلموه بالشرود وعدم القدرة على تعلم حتى الحروف الابجدية، لكن الطفل أظهر فيما بعد قدرة هائلة على الحفظ الشفهي وذاكرة متفوقة للغاية، جعلته يشق طريقه في دروب العلم بتفوق، فأوفد إلى باريس لمتابعة تحصيله وهناك درس علوم الفيزياء والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم الجمال، وفي ظروف بالغة التعقي ......





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