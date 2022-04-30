عشية يوم العمال العالمي وضحية رقم... - جميلة شحادة

2022/04/30 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جميلة_شحادة بحسب المعطيات والإحصائيات التي نُشرت في الصحف في الأسبوع الماضي؛ يُستنتج أن حوادث العمل تزداد بشكل يومي في السنوات الأخيرة؛ وبسببها؛ هناك مَن لقوا حتفهم، وهناك مَن أقعدتهم عن العمل وظلّوا يقاسون العجز، أو يعانون من الآلام نتيجة إصاباتهم.



لا تهمني عادة الإحصائيات إذا لم يكن الهدف منها استخلاص النتائج بهدف التغيير أو إذا لم تضئ اللون الأحمر أمام المسؤولين ومتخذي القرارات.



فلماذا تخرج علينا الصحف ......





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