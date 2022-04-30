“إنها أكثر اللحظات رعباً في حياتي“.. زوجة جاستن بيبر تكشف عن خضوعها لعملية إغلاق ثقب في قلبها

2022/04/30 | 12:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت زوجة جاستن بيب، هيلي بيب، من خلال مقطع فيديو نشرته على قناتها على “يوتيوب” الأربعاء، عن خضوعها لعملية جراحية لإغلاق ثقب في قلبها بعد إصابتها بجلطة دماغية صغيرة.

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