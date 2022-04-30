تحالف الفتح: الحكومة الجديدة لن تخرج إلا من توافق التيار والإطار

2022/04/30 | 12:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد تحالف الفتح، اليوم السبت، ان الحكومة الجديدة لن تخرج إلا من توافق التيار الصدري والإطار التنسيقي، فيما أشار الى استمرار الحوارات لإنهاء الانسداد السياسي.وقال عضو تحالف الفتح محمود الحياني في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “هنالك حوارات جارية وما تزال مستمرة من قبل الإطار التنسيقي مع القوى السياسية الاخرى في التحالف […]

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