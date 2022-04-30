شرطة بغداد تدعو المواطنين للإبلاغ عن حاملي السلاح بصورة علنية

2022/04/30 | 12:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع دعت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، المواطنين للإبلاغ عن المواطنين الذين يحملون السلاح علناً، مؤكدة أنها ستحصل على أمر قضائي للقبض على كل من يحمل السلاح علنا لتهديد أمن المجتمع. وذكر بيان لقيادة شرطة بغداد، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بين فترة وأخرى يظهر عدد من الأشخاص في مقاطع فديو تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يحملون السلاح بصورة علنية، حيث إن هذه التصرفات اللامسؤولة هي تجاوز واضح على السلم والأمن المجتمعي وأن أصحابها يقعون تحت طائلة القانون والحساب".ودعا البيان المواطنين، الى "الادلاء بأي معلومات متوفرة عن هؤلاء الأشخاص عبر الاتصال بالخط الساخن لقيادة شرطة محافظة بغداد(427) المجاني ،وستكون هوية المتصل طيَّ الكتمان".وتابع: "كما سيتم استحصال الموافقات القضائية اللازمة وإلقاء القبض على المتهمين الظاهرين بمقاطع الفديو المذكورة، لينالوا جزاءهم العادل ،ويكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه فرض الفوضى ومحاولة ارعاب المواطنين والتجاوز عليهم".

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