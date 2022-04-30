2022/04/30 | 12:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت منظمة الصحة العالمية أن منطقة شرق المتوسط لم تشهد رصد أي حالات بمرض التهاب الكبد الحاد مجهول السبب لدى الأطفال، موجهة العديد من النصائح للدول بشأن اكتشافه.وقال مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى والوقاية منها بمنظمة الصحة العالمية الدكتور عبد الناصر أبو بكر، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إنه “حتى […]

ظهرت المقالة الصحة العالمية: لم نرصد التهاب الكبد الغامض بشرق المتوسط أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: لم نرصد التهاب الكبد الغامض بشرق المتوسط) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: لم نرصد التهاب الكبد الغامض بشرق المتوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).