أكثر من 10 صفعات متتالية.. اعتداء على فرد أمن يثير الغضب في مصر

2022/04/30 | 12:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بـ"مقطع مصور"، يظهر أحد قاطني مجمع سكني "كومباوند" في منطقة المعادي بالعاصمة القاهرة، وهو يصفع فرد أمن على وجهه.

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