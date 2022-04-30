عواصف ترابية وأمطار رعدية في مناطق عراقية مختلفة خلال الساعات الـ48 المقبلة

2022/04/30 | 12:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية

والرصد الزلزالي، السبت، تفاصيل حالة

الطقس المتوقعة لليومين المقبلين.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "الطقس صحو ويتحول إلى غائم

في عدد من مناطق الب

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