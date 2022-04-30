دراسة جديدة تحدد شبكة “فائقة الحساب” في الدماغ البشري

2022/04/30 | 12:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أظهرت دراسة جديدة من جامعة أوسلو أن الدماغ لديه “مركز الطالب الذي يذاكر كثيرا” والقادر على إجراء حسابات أكثر تعقيدا.وتقوم الخلايا العصبية في الدماغ بإجراء مليارات من العمليات الحسابية المعقدة لحساب سرعتك وموقعك واتجاهك.ولسنوات، كانت قدرة الدماغ على حساب مثل هذه المعلمات لغزا.وبعد خمس سنوات من البحث في […]

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