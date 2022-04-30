شرطة بغداد تتوعد حاملي السلاح بصورة علنية بمذكرات قبض

2022/04/30 | 12:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، المواطنين للإبلاغ عن المواطنين الذين يحملون السلاح علناً، مؤكدة أنها ستحصل على أمر قضائي للقبض على كل من يحمل السلاح علنا لتهديد أمن المجتمع.

وذكرت القيادة في بيان تلقته السومرية نيوز، أنه "بين فترة وأخرى يظهر عدد من الأشخاص في مقاطع فديو تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يحملون السلاح بصورة علنية، حيث إن هذه التصرفات اللامسؤولة هي تجاوز واضح على السلم والأمن المجتمعي وأن أصحابها يقعون تحت طائلة القانون والحساب".

ودعا البيان المواطنين، الى "الادلاء بأي معلومات متوفرة عن هؤلاء الأشخاص عبر الاتصال بالخط الساخن لقيادة شرطة محافظة بغداد(427) المجاني، وستكون هوية المتصل طيَّ الكتمان".وتابع: "كما سيتم استحصال الموافقات القضائية اللازمة وإلقاء القبض على المتهمين الظاهرين بمقاطع الفيديو المذكورة، لينالوا جزاءهم العادل ،ويكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه فرض الفوضى ومحاولة ارعاب المواطنين والتجاوز عليهم".

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