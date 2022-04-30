اجراء الانتخابات في وقتها - سربست مصطفى رشيد اميدي

2022/04/30 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي ان تحديد موعد اجراء الانتخابات في اغلب الدول تحددها نصوص الدستور او القانون الانتخابي، ولا تملك اية جهة حكومية صلاحية تاخير اجرائها، سواء كانت انتخابات نيابية او محلية، وبذلك اصبح تحديد موعد اجراء الانتخابات بمثابة قرار اداري في كثير من الدول.



في حين في دول اخرى كما هو حال العراق ومن ضمنه اقليم كوردستان، فان تحديد موعد اجراء الانتخابات تحول الى قرار سياسي، يتعلق بمدى رغبة واستعداد الاحزاب الحاكمة ......





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