بيان صادر عن الحزب الشيوعي الفلسطيني بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي 1/5/2022 - الحزب الشيوعي الفلسطيني

2022/04/30 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_الفلسطيني يا صناع الحياة وخبز الأرض، أيها المنتجون البواسل أيها المحرومين مما يصنعون يا معاول الأرض مزارعينا الأحرار، أيها الفلسطيني الرازح تحت شتى أنواع القهر الطبقي والقومي، أيها المهجر من أرضك لتعود لها متسللاً عبر فتحات الموت اليومي لتُبقي شعلة الأمل متقدة بأنك عائد لهذه الأرض السليبة والمنزوعة من روحك عنوة من قبل شُذاذ الآفاق المحتل الاحلالي.يا أبناء شعبنا الفلسطيني تهل علينا الذكرى السنوية لعم ......





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