توابع فضيحة مجلس العموم.. التحقيق مع نائب

2022/04/30 | 13:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخضع برلماني بريطاني من حزب المحافظين للتحقيق، بسبب مشاهدته "مواد إباحية" في مجلس العموم، وذلك بعد أن دعت "نائبات غاضبات" إلى معاقبته، وفقا لصحيفة "الغارديان".

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