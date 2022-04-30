شرطة بغداد تدعو المواطنين للابلاغ عن ظاهرة خطيرة

2022/04/30 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، المواطنين الابلاغ عن المواطنين الذين يحملون السلاح علناً، مؤكدة انها ستسحصل على امر قضائي للقبض على كل من يحمل السلاح علنا لتهديد أمن المجتمع. وذكر بيان للقيادة شرطة، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بين فترة واخرى يظهر عدد من الأشخاص في مقاطع فديو تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يحملون السلاح بصورة علنية، حيث أن هذه التصرفات اللامسؤولة هي تجاوز واضح على السلم والامن المجتمعي وان اصحابها يقعون تحت طائلة القانون والحساب".ودعا البيان، المواطنين، بـ"الادلاء باي معلومات متوفرة عن هؤلاء الاشخاص عبر الاتصال بالخط الساخن لقيادة شرطة محافظة بغداد( ٤٢٧) المجاني وستكون هوية المتصل طي الكتمان".وتابع، "كما سيتم استحصال الموافقات القضائية اللازمة والقاء القبض على المتهمين الظاهرين بمقاطع الفديو المذكورة، لينالوا جزائهم العادل ويكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه فرض الفوضى و محاولة ارعاب المواطنين والتجاوز عليهم".

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