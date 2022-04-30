تفكك بالتحالفات وركود بالحوارات.. نائب مستقل يكشف كواليس تطورات المشهد السياسي

2022/04/30 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - خاص

كشف النائب المستقل، باسم خشان، اليوم السبت، عن وجود تفكك في بعض التحالفات السياسية، فيما اكد عدم وجود أي تقدم بمحادثات تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال خشان، في تصريح خص به (بغداد اليوم)، ان "الحوارات لا تقدم بها والمواقف باقية نفسها وجميع الكتل لاتعمل حاليا لخدمة المجتمع حيث اي دور لم يعطى للمستقلين لغرض تغيير واقع الوطن ومع هذا قد تكون الأبواب بوجهنا مغلقة".

وأضاف: "لكن الأكيد ان الفترة المقبلة ممكن ان تشهد تغييرا بالواقع لأننا لابد من الذهاب لحكومة تخدم المجتمع".

وشدد، على أن "الكتل يجب ان تراعي مصالح الناس وتذهب لتشكيل حكومة لبناء الاقتصاد والامن وغير ذلك فلا بد أن ننهي المحاصصة لتغيير واقع المواطن الذي يطمح من خلال النواب بايجاد الحلول"، مشيرا الى "وجود تفكك في بعض التحالفات السياسية".

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