2022/04/30 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بابل

أفاد مصدر امني، اليوم السبت، الاعتداء على صيدلاني داخل احدى المستشفيات في بابل.

وقال المصدر ل (بغداد اليوم) إن "مشادة حدثت بين مرافقي مريض وطبيب مقيم و صيدلاني، تطورت الى شجار وضرب الطبيب والصيدلاني، ما ادى الى اصابتهما برضوض داخل مستشفى قضاء المسيب شمال الحلة".

وأضاف أن "القوات الامنية تمكنت من اعتقال المعتدين على الطبيب والصيدلاني".

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