“قوقية” يشعل صراعاً بين كبار القوم

2022/04/30 | 13:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يستحوذ نجم المنتخب الوطني ونادي الكرخ حسن عبد الكريم “قوقية”، على اهتمام كبار الأندية في العراق.وقال مصدر مقرب من عبد الكريم لـ”ايرث نيوز” إن “اللاعب حسم عبد الكريم، تلقى اتصالات مكثفة من أندية الشرطة والقوة الجوية والزوراء والطلبة لمثيل فرقها في الموسم المقبل”.وبين أن”قوقية أجل جميع المفاوضات إلى ما بعد نهاية […]

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