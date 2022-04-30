6 توقعات لتغيرات نحو التنمية الخضراء بحلول عام 2030.. إليكم ما هي

2022/04/30 | 13:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لفت تقرير صادر عن شركة هواوي تحت عنوان "التنمية الخضراء 2030"، بأنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن تولد 80٪ من الطاقة من مصادر متجددة وأن تزداد كفاءة الطاقة بـ 100 ضعف.

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