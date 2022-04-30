الحياني: الاطار التنسيقي يريد تحجيم دور الحلبوسي واضعافه 

2022/04/30 | 13:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رأى المحلل السياسي، محمود الحياني، ان الاطار التنسيقي يريد تحجيم دور الحلبوسي واضعافه، مؤكدا ان الحلبوسي هدد الاطار وجوديا.وقال الحياني لوكالة ايرث نيوز، إنه “في الحقيقة لم تاتي المؤامرة التي تحاك ضد الحلبوسي من فراغ ولكن اراد الاطار التنسيقي ان يحجم الحلبوسي واضعافه لانه اصبح يهدد الاطار التنسيقي وجوديا، ولذلك تم تحشيد […]

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