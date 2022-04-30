الدفاع المدني يصدر وصايا للعوائل المتواجدة في المناطق الترفيهية

2022/04/30 | 13:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، جملة من الوصايا والإرشادات الخاصة بالعوائل المتواجدة في المناطق الترفيهية ومدن الألعاب.وذكر بيان للمديرية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "الدفاع المدني يصدر جملة من الوصايا والإرشادات الخاصة بالعوائل المتواجدة في المناطق الترفيهية ومدن الألعاب".وهي.. 1- عدم التقرب أو العبث بالأجسام الغريبة والمخلفات الحربية لتجنب حصول الحوادث.2- عدم العبث بالأسلاك الكهربائية أو محاولة تشغيل النيترات الحرارية عليها.3- التقيد بالإرشادات الموجودة في مدن الألعاب أو الأماكن الترفيهية.4- الاهتمام بالجانب البيئي وعدم ترك المخلفات التي تساهم في انتشار التلوث والتوبة .5- الالتزام بالتوجيهات الصادرة من الإذاعة الداخلية لتلك المدن الترفيهية.6- عدم تجاوز الإرشادات الخاصة بالألعاب والتصرف بشكل غير مسؤول حفاظاً على حياتك.7- عدم التقرب من أقفاص الحيوانات المفترسة أكثر من الحد المطلوب8- الابتعاد عن الأكشاك التي تقدم الطعام والتي تتم ملاحظة إهمالها وعدم نظافتها.9- عدم اركاب الأطفال للألعاب والتي لا يسمح بارتيادها من قبل الأطفال أو الإلحاح على الموظف المعنى لأجل مخالفه التعليمات بذلك.10- مغادرة الزوارق المائية أو اليخوت عند ملاحظتك أي خلل فني أو تحميلها أكثر من الحد المقرر لها.11- الابتعاد عن التجمهر في حال حصول أي طارئ بغية إفساح المجال للمعنيين بممارسة واجباتهم بصورة صحيحة.12- تبليغ الجهات المختصة عند ملاحظتك أي عمل قد يؤثر على السلامة العامة أو حتى على حريات الأشخاص الآخرين.13- التصرف الصحيح واتباع التعليمات والإرشادات من سمات المواطن الصالح وبالتالي ديمومة المصلحة العامة.14- ضرورة الاتصال السريع بسيطرة الدفاع المدني (115) مجاناً من أي هاتف محمول أو أرضي عند حصول أي طارئ.

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