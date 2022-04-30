بعد مقطع مؤثر لشاب سعودي.. السلطات توضح فيديو الإزالة في تبوك"

2022/04/30 | 13:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه لشاب سعودي يجادل موظفا حكوميا بسبب طلب الأخير منه إزالة بسطته (كشك) التي أقامها على جانب أحد الطرقات لبيع البطاطس.

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