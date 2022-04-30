تداعيات قرار الإقليم بتصدير الغاز لأوربا

2022/04/30 | 13:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

مقدمة

قبل أيام وفي زيارة رئيس سلطة إقليم

كردستان العراق الى بريطانيا حيث صرح

باستعداد الإقليم من تصدير الغاز الى

اوربا ليكون بديل عن الغاز الروسي،

الموضوع فيه عدة جنبات لنأتي عل

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