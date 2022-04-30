لهذه الاسباب نجحت.. العتبة الحسينية: مؤسسة وارث الدولية عالجت 25 الف مريض بالسرطان خلال 9 اشهر

2022/04/30 | 13:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي في

العتبة الحسينية المقدسة الدكنور ستار

الساعدي، السبت، ان طموح العتبة

الحسينية المقدسة، ان تصبح محافظة

كربلاء المقدسة العاصمة الطبية للعراق،

بعدد المشاريع الطبية وا

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