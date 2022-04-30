الاتحاد: نحن والإطار في مركب واحد .. الانفراجة قريبة

2022/04/30 | 13:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية… أكد النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، السبت، أن الاتحاد الوطني لديه نفس الرؤية والأفكار والشراكة مع الإطار التنسيقي.وقال آلي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “الإنساد السياسي والعزلة الموجودة حاليا ستنتهي قريبا”، مشيرا الى ان “هناك بوادر لإنفراجة في القريب العاجل”.وأضاف أن “قوى في التحالف الثلاثي ونواب باتوا يدركون صعوبة […]

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