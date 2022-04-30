2022/04/30 | 13:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fDf5sRNm7Qk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية .. عرض مسرحية صامتة تجسد العنف ضد المرأة في المجتمع) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السليمانية .. عرض مسرحية صامتة تجسد العنف ضد المرأة في المجتمع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).