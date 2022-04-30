مئات الخريجين التربويين والاداريين يتظاهرون امام تربية كربلاء لشمولهم بالتعيينات

2022/04/30 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

تظاهر العشرات من التربويين والاداريين، اليوم السبت، امام تربية كربلاء لشمولهم بالتعيينات.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن المئات من الخريجين التربويين والإداريين غير المحاضرين يتظاهرون امام تربية كربلاء للمطالبة من اجل شمولهم بالتعيينات وفق عقود المحاضرين.

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