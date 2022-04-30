2022/04/30 | 14:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البقاء لله وللكلمة أمل الجبوري كنّا نكتب في عصر الصحف ذات اللون الواحد والخطاب الواحد، ولكن كانت اللغة هي عروتنا ووسيلة نجاتنا.ونحن نحاول أن نكتبَ شيئاً مختلفاً عما حلّ ببلادنا بعد ١٩٩١ كانت لي زاوية اسبوعية في جريدة الجمهورية اسمها المسلة في تسعينيات القرن المنصرم، وكان اتفاقي مع رئيس التحرير هو أن يصون مقالاتي […]

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