2022/04/30 | 14:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تقدّم دفوعات مالية إلى طهران لديمومة تدفّق الغاز خبراء يشكّكون بتوقّعات تحسّن الكهرباء دون الإكتواء بحرارة الصيف بغداد – قصي منذر شكك خبراء ،بتوقعات وزارة الكهرباء بشأن تحسن تجهيز الطاقة للمواطنين خلال الصيف المقبل ،بعد تقديم دفوعات مالية الى الجانب الايراني لغرض ديمومة امدادات الغاز لمحطات التوليد.واكدوا ان (الوزارة تعمد مع بدء موسم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء يشكّكون بتوقّعات تحسّن الكهرباء العراقية دون الإكتواء بحرارة الصيف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء يشكّكون بتوقّعات تحسّن الكهرباء العراقية دون الإكتواء بحرارة الصيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).